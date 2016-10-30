العمل : إيقاف خدمات 126 مكتب استقدام وإلغاء تراخيص 7 مكاتب أخرى لمخالفة اللوائح

(أنحاء) – متابعات :-
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إيقاف خدمات 126 مكتب استقدام؛ لمخالفتها قواعد ولوائح ممارسة نشاط الاستقدام ، بالإضافة إلى إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى.
وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي للوزارة ، إن الوزارة تلاحق الأشخاص أو المكاتب أو الشركات التي تعمل في مجال الاستقدام دون ترخيص، لتطبيق العقوبات التي نصت عليها الأنظمة ذات العلاقة، وإحالة جميع من يشتبه في تورطه بتهمة الاتجار بالأشخاص إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأشار أبا الخيل إلى أن الوزارة لم تجدد رخص 6 مكاتب استقدام، في حين تم إلغاء تراخيص 7 مكاتب استقدام أخرى، داعياً عملاء الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع “مساند” الإلكتروني، والذي أطلقته الوزارة في شهر مارس 2014، حسب “الرياض”.
السلاام عليكم ورحمة الله وبركاته
ابعث اليك بهذه الرساله عبرحسابكم
لقد ضاقت علي الدروب واغلقت كل الابواب في وجهي ولا اجد باب اطرقه بعد الله الا باب ياهل الخبر
فانتم من يستطيع ان يمدلي يدالعون بعدالله عزوجل
انااليوم دخيل الله ثم داخل بوجهكم وجاهكم
طالبا” فزعتكم وعونكم على همي وضيقي فانتم من ظربت به الامثال فالكرم وفعل الخير
حكم قضاءي بالتنفيذ والسداد بمبلغ مالي وقد اوقفت خدماتي منذ ستة اشهر وعجزت عن الوذ به بعد
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