22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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التحقيق مع موظفين بأحد المصارف الشهيرة بسبب تحدي “المانيكان” | فيديو

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

تعرّض موظفون بأحد المصارف الشهيرة للتحقيق والمساءلة، وذلك بعد تصويرهم تحدي المانيكان في مكان محظور داخل البنك.

وقد لاقى فيديو التحدي انتشارا واسعا في الأيام الماضية، ويُظهر مجموعة من موظفي “الصرّاف” بجانب “عامل الشاي” وأحد العملاء من وراء الزجاج العازل، وهم يطبقون تحدي المانيكان في غرفة عمليات الصرافة.

وأوضحت مصادر، أن هذا الفعل تسبب بتعرضهم للتحقيق والمساءلة من قبل إدارة المصرف، وذلك لمنع التصوير في غرفة عمليات الصراف ، وفقا لـ “العربية”.

 

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