مصر ترد على بيان مجلس التعاون الذي ندد بزج اسم قطر في تفجير الكنيسة “البطرسية”

(أنحاء) – متابعات :-
أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً رداً على بيان مجلس التعاون الخليجي الذي ندد بجريمة تفجير الكنيسة البطرسية، ورفض الزج باسم دولة قطر في الجريمة.
وأعربت الخارجية المصرية في بيانها عن تقديرها لبيان مجلس التعاون الذي احتوى دعما وتضامنا مع مصر عقب حادثة التفجير، مؤكدة على عمق وصفاء العلاقات المتينة بين القاهرة والمجلس.
وأكدت أن مصر كانت تأمل أن يعكس موقف مجلس التعاون الخليجي قراءة دقيقة للموقف المصري، حيث إن البيان الرسمي الوحيد الذي صدر عن الداخلية المصرية بشأن الحادث تضمن معلومات مثبتة ودقيقة بشأن الإرهابي المتورط في هذا العمل وتحركاته الخارجية خلال الفترة الأخيرة، والتي تضمنت تواجده في إحدى المرات زائرا لدولة قطر.
وأضافت أن السلطات المصرية المعنية تواصل جمع كافة خيوط هذه الجريمة النكراء، والمعلومات الدقيقة والموثقة بشأن كل من مولها وخطط لها وساهم في تنفيذها، وسوف تعلن عن كل ذلك فور اكتمال عملية التحقيق.
وكان بيان المجلس الذي صدر أمس الخميس قد ندد بالجريمة النكراء، وأكد أن أمن مصر من أمن الخليج، مشددا في الوقت نفسه على رفض الزج باسم قطر في جريمة التفجير، وعلى ضرورة التواصل في مثل هذه القضايا الأمنية وفق القنوات الرسمية لتحري الدقة قبل نشر بيانات أو تصريحات تتصل بالجرائم الإرهابية، لما في ذلك من ضرر على العلاقات العربية – العربية.
مامعنى الزج باسم قطر فانتم فالخارجيه ذكرة ان الارهابي مر باحدى الممرات ومنضمنها قطر فلماذا لم يزج باسم الممرات او الدول الاخرى التى مر بها