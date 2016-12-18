أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»حرم السفير البريطاني للسعوديين: “ما قصرتوا” واعذرونا إن رمينا بخيباتنا على أكتافكم
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هذي السفيرة الكفؤ والتي تمثل أصالة وعروبة وشيم اهل المعروف