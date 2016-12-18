22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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حرم السفير البريطاني للسعوديين: “ما قصرتوا” واعذرونا إن رمينا بخيباتنا على أكتافكم

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

وجهت حرم السفير البريطاني بالمملكة هدى مجركش السورية الأصل، رسالة شكر للسعوديين وللمملكة عبرت فيها عن مشاعرها تجاه المملكة، لما تحمله على عاتقها تجاه قضايا المنطقة عامة، والسورية خاصة، معلقة بقولها “ما قصرتوا”.

وقالت مجركش في مطلع مقالها المنشور أمس (السبت) في صحيفة “عكاظ”: أنتم الحضن الكبير الذي يتسع لكل العرب، عذرا لحالنا شاءت الظروف أن أطأ أرض المملكة ورأسي مطاطأ، شاءت الأقدار أن أدخل هذه البلاد مكسورة بما يحدث مثقلة بهموم وطني سورية، الذي كان يوما جنة الله على الأرض، اعذروني لن أقدر أن أرد الجميل للشعب السعودي الكريم الذي بكى معنا وتوجع معنا وشاركنا الألم لمصابنا.

واختتمت: “أهل السعودية بِلغتكم التي أعشقها “ما قصرتوا” واعذرونا إن أثقلنا عليكم ورمينا بخيباتنا على أكتافكم فأنتم الحضن الكبير الذي يتسع لكل العرب أنتم الكرم والأصالة التي باتت عمله نادرة بكم وفيكم نحن نكمل مشوار الشقاء لا تعتبوا علينا إن أثقلنا الحمل فو الله نحن شعب نستحي ونقدر العطاء ولا ننسى ماحيينا من مسح عن جبيننا وأعيننا دمعة”.

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