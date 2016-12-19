22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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يوميات عامل المعرفة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

إنه شخص مثلنا يمارس حياته بطريقة ربما تشابه حياة الكثير من الناس ، ولكنه يقوم بنقلها لنا بشكل يومي ومحفز لمتابعيه على (سناب شات) وهو عامل المعرفة أحمد العرفج، صحيح هو مستمر على روتين واحد ونادراً ما يغير نظامه ولكن هذا الروتين جميل لأن كثيراً منا افتقده وهو الاستيقاظ مبكراً والقيام بالواجبات والأعمال بكل شغف وطاقة على روتين واحد لا يغيره حتى وإن كان يتنقل بين البلدان والمدن فهو يحرص على المحافظة على هذا الروتين.

العرفج – عبر تطبيق السناب شات – ينقل يومياته وكأنه يمرر لنا عدة رسائل منها :

الاستيقاظ مبكراً قائلاً : الحياة تناديني ..!

نعم، أصحبت “الحياة تناديني” ماركة عرفجية مرتبطة باسمه ومقرونة بأفعاله .. والحياة هنا تناديه يومياً ، ولكن الاختلاف في مضمون هذا اليوم، فمرة تناديه الحياة بأمل وسعادة ومرة أخرى بالحب والعزيمة ، وأجمل شيء عندما يلبي هذا النداء بالدعاء له ولنا ولسائر الناس أجمعين.

هذه النقطة وهي الاستيقاظ مبكرا تشعل الغيرة في نفوس “متابعيه” الذين يعشقون السهر والكسل.. وبذلك تحفزهم وتشجعهم وتذكرهم بمقولة “الصباح رباح”.

ومن الرسائل التي يحاول عامل المعرفة تمريرها “القراءة” حيث يظهر وهو يتنقل بين الكتب طوال اليوم ، وبعدها يتناول كتابا ويعرضه رغبة في توسيع مداركه وفكره عندما يتشرب من بحور العلم الواسعة والمديدة عن طريق قراءته للكتب ومع ذلك لا يبخل على المتابعين عندما يشاركهم الكتب حتى يحفزهم ويشجعهم على القراءة فيزرع فيمن حوله سهولة حب القراءة والاستمتاع بممارستها.

وإذا نسيت الرسائل التي يحاول العرفج تمريرها فلن أنسى عبارة “المشي يناديني” .. فهو لا يستفيد من المشي فقط من الناحية الجسدية بل يغذي عقله وفكره عندما يستمع للكتب المسموعة ، وينقل لنا تجربته حتى نمارس رياضة المشي والاستماع للكتب القيمة في آن واحد.

هذا الشخص وأمثاله هو من سيرتقي بالشباب ويجعلنا نستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي ونحسن استخدامها.

حول الكاتب

عهود السلمي

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تعليق واحد

  1. آية بتاريخ

    ما شاء الله تبارك الله الأستاذة عهود والأستاذة سحر مكسب لأي صحيفة ، هنيئًا لأنحاء مثل هالمبدعات

    (1)
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