22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | اشتباك بين مصارع سعودي ومنافسه المصري قبل نزالهما بنهائي بطولة “ديزرت فورس”

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

اندلع اشتباك بين المصارع السعودي مصطفى راشد ومنافسه المصري أسامة الصعيدي، قبل دقائق من نزالهما، في نهائي بطولة “ديزرت فورس” للفنون القتالية المختلطة، المقامة في الأردن.

وأظهر فيديو تداولته شبكات التواصل الاجتماعي، المصارعَين وقد فرغا من مرحلة الوزن، وتواجها معاً لالتقاط الصور التذكارية، حيث دار بينهما حوار قصير، وجّه على أثره راشد لكمة لمنافسه المصري، الذي أسرع راكضاً وراءه ليرد الضربة له، وذلك قبل أن يتدخل الحكام وطاقم المباراة لفض الاشتباك بين المصارعين.

يشار إلى أن المصارع المصري تُوج بلقب البطولة، بعد فوزه على منافسه السعودي بالضربة القاضية في النزال النهائي للبطولة.

 

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تعليق واحد

  1. زائر بتاريخ

    مهزلة ومسخرة
    وما شطارتكم الا على بعضكم بعض اما العدو الحقيقي فانتم اخرطي انا باسوي فلم عنكم واسميه
    المهايط وبن العبيطه

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