فيديو | اشتباك بين مصارع سعودي ومنافسه المصري قبل نزالهما بنهائي بطولة “ديزرت فورس”

(أنحاء) – متابعات :-
اندلع اشتباك بين المصارع السعودي مصطفى راشد ومنافسه المصري أسامة الصعيدي، قبل دقائق من نزالهما، في نهائي بطولة “ديزرت فورس” للفنون القتالية المختلطة، المقامة في الأردن.
وأظهر فيديو تداولته شبكات التواصل الاجتماعي، المصارعَين وقد فرغا من مرحلة الوزن، وتواجها معاً لالتقاط الصور التذكارية، حيث دار بينهما حوار قصير، وجّه على أثره راشد لكمة لمنافسه المصري، الذي أسرع راكضاً وراءه ليرد الضربة له، وذلك قبل أن يتدخل الحكام وطاقم المباراة لفض الاشتباك بين المصارعين.
يشار إلى أن المصارع المصري تُوج بلقب البطولة، بعد فوزه على منافسه السعودي بالضربة القاضية في النزال النهائي للبطولة.
مهزلة ومسخرة
وما شطارتكم الا على بعضكم بعض اما العدو الحقيقي فانتم اخرطي انا باسوي فلم عنكم واسميه
المهايط وبن العبيطه