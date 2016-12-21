22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحرية

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الحرية مطلب كل مخلوق، سر الإنسان في كل مكان، لكن بحدود ديننا و مبادئنا و قيمنا.

الحرية لطالما ترددت علينا هذه الكلمة و طالب بها الكثيرون، لكن ليس كل من نطق بحروفها فاهم لمعانيها.

الحرية كم من جريمة أٌرتكبت بإسمك كم من أعداء لديننا و لوطننا حاولوا أن يزحزحوا إيماننا و قوتنا في كثير من الأمور التي لم نتوقع أن يستغلها عدوٌ محترم ذو أخلاق و مبادئ، لكن أعداء ديننا هم من يحاولون أن يدخلوا علينا من أبواب الشيطان و ينشرون بيننا الفسق و العصيان بإسم الحرية الشخصية، الحرية ناضل الكثيرون من أجلها ربما لم نشعر بأهميتها لتوفرها لدينا فنحن نخرج متى أردنا و نتعلم ونملك المستشفيات و المحاكم التي تأخذ حقنا من من ظلمنا وللأسف الشديد أن الحال في بعض البلدان الإسلامية العربية خلاف ذلك،فلم يكن لإخواننا هناك نصيب منها فقد إستطاع الطغاة بسلب أروع معاني الحياة من شيخ كبير و شاب طموح و طفل صغير، فهم يناضلون ليخرجوا ليس للترفية بل لقضاء حاجاتهم، يناضلون ليضمدوا جراح جريحهم، يناضلون يأخذوا حقهم من ظالمهم.

صمد ومازال حماة الدين صامدون أمام ظالمهم وقاموا معلنين خروجهم عن طاعة الفُجار، قاموا ليأخذ كل ذي حقٍ حقه ، قاموا ليرفعوا راية التوحيد أن لا إله إلا الله، قاموا لكي لا ينتشر الظلم في هذه البلدان الطاهرة، لكي لا تُسمع صرخة الموت والألم مرة أخرى، لكي لا تبكي أم على أبنها، لكي لا تكفُل الشوارع البراعم الأطفال، لكي لا يضمحل الإيمان بقلوب ضعفائهم.

لم يقوموا لأن أموالهم اُخذت ولا لأن بيوتهم دُمرت، لا وألف لا، بل ليدافعوا عن دينهم.

برأيي بأن لهم الحق أن يذوقوا طعم الحرية الرائع وأن يحلقوا في الفضاء الواسع وأن يعيشوا بأمان وأن يتعلموا و يؤمنوا مستقبلهم و مستقبل أبنائهم.

نحن معهم ليس بأجسادنا بل بقلوبنا و أرواحنا يسمع الله دعواتهم لنا في السحر.

لا نريد الهتاف و الصراخ بل نريد حلاً جذرياً لتلك المجزرة التي تقام تحت أيادي الظلام.

أخواننا بحاجة ماسة لمساعدة كل فرد فالواجب علينا أن نقف في صفهم و أن ندافع عن حقوقهم، لكي ينجلي الظلام بنور الظلام.

حول الكاتب

نوير عتيق البقمي

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