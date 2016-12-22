22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | شاهد مساجد ومدارس وأسواق وآثار مدينة حلب السورية قبل وبعد الحرب
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فيديو | شاهد مساجد ومدارس وأسواق وآثار مدينة حلب السورية قبل وبعد الحرب

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

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