22 ديسمبر 2016 مـ / موافق 23 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لأول مرة .. ميزانية 2017 تتضمن تفصيلاً للدين المحلي والخارجي والربح من النفط

بتاريخ أنحاء الوطن ،اقتصاد

(أنحاء) – متابعات :-

من المنتظر أن يشمل بيان الميزانية لهذا العام تفصيلاً للدين العام المحلي والخارجي وأدواته إضافة إلى مكتب إدارة الدين العام الذي تم إنشاؤه مؤخرا كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

كما تتضمن الميزانية الربح من النفط أي الفرق بين تكاليف الإنتاج والإيرادات المتحصلة من النفط ،كما ستتطرق الميزانية لكفاءة الإنفاق وترشيد الإنفاق والخصخصة وإدارة المخاطر المتمثلة في العمليات والإجراءات المتبعة لتحديد وقياس المخاطر التي قد تواجه الاقتصاد والعمل على تخفيضها والسيطرة عليها.

 ويترقب الإعلان الرسمي للميزانية للعام القادم 2017 اليوم الخميس ،والمتحقق فعليا في ميزانية 2016، وذلك بعدما أعلنت وزارة المالية منذ يومين عن المصطلحات التي سيشملها بيان الميزانية.

 

 

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