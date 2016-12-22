محكمة كويتية تلغي حكم براءة “دشتي” وتقضي بحبسه 10 سنوات في قضية الإساءة للسعودية

(أنحاء) – متابعات :-
أصدرت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء ، حكماً يقضي بإلغاء حكم براءة النائب السابق عن مجلس الأمة عبد الحميد دشتي، في قضية إساءته للمملكة ، وأمرت المحكمة، بحبس دشتي مدة 10 سنوات، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام كويتية.
وكانت محكمة الجنايات في الكويت قضت في 28 سبتمبر الماضي ببراءة دشتي في قضية الإساءة للسعودية.
يذكر أن دشتي صدرت بحقه أحكام سابقة بالحبس 11 سنة و6 أشهر بتهمة الإساءة للمملكة، وثلاث سنوات بتهمة الإساءة للبحرين، بالإضافة لحكم آخر بالسجن 11 عاماً في قضية أمن دولة، كما صدر بحقه حكم في 10 أكتوبر الماضي بالسجن 6 سنوات في قضية الإساءة للسعودية والبحرين.