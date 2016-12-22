وزارة الصحة تكشف حقيقة إغلاق الصيدليات الحكومية بالمنشأت الصحية

(أنحاء) – متابعات :-
نفى وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، ما تردد عن تحويل صرف الأودية من المستشفيات الحكومية للصيدليات الخاصة .
وأكد مشعل الربيعان المتحدث الرسمي للوزارة أن الأنباء المتداولة عن إلغاء الصيدليات الحكومية وتخيير الموظفين بين العمل في شركات القطاع الخاص أو التقاعد غير صحيح ، مبيناً أن ما حدث هو أن الوزارة أجرت تجربة محدودة في بعض مراكز الرعاية الأولية في الرياض.
ومن جانبه أكد مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مازن الروقي أنه لا نية للاستغناء عن الصيادلة موضحاً أن إدخال النظام الإلكتروني في الصيدليات لا يعني تغييب دور الصيدلاني، إذ أن دور الصيدلاني محوري في العملية الدوائية، وتظل الحاجة لمختصي التخصصات الطبية قائمة.
وكانت أنباء تم تداولها أمس أن وزارة الصحة قررت إلغاء أقسام الصيدليات الموجودة في بعض منشآتها الصحية ومراكز الرعاية الأولية، تمهيداً لتطبيق صرف الدواء للمرضى عن طريق القطاع الخاص على أن تتحمل الوزارة التكلفة، وذلك قبل أن ينفي المتحدث الرسمي للوزارة الأمر برمته.