ميزانية 2017: مخصصات التعليم 200 مليار ريال .. والإنفاق للقطاع العسكري 191مليار

(أنحاء) – متابعات :-
أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس الميزانية العامة لدولة لعام 2017 ، حيث بلغت مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم في ميزانية 2017م 200 مليار ريال وبلغت للقطاع العسكري 191 مليار ريال.
وبلغت مخصصات الرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية 120 مليار ريال، أما الأمن والمناطق الإدارية فقد بلغت 97 ملياراً.
كما تم تخصيص 26,7 مليار ريال لقطاع الإدارة العامة ، فيما خُصص لقطاع الخدمات البلدية 47,9 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية 47,2 مليار ريال ولوحدة البرامج العامة 107,6 مليار ريال، وخُصص لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل 52,1 مليار ريال.