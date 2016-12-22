شركة نوكيا تقاضي “آبل” لانتهاكها 32 براءة اختراع

(أنحاء) – وكالات :-
قدّمت شركة “نوكيا” دعوى قضائية في أوروبا وأمريكا ضد نظيرتها “آبل” اتهمتها فيها بانتهاك 32 براءة اختراع في أجهزتها المتنوعة من “آيفون” و”آيباد” و”ماك بوك برو”.
وتشمل البراءات موضوع القضية تلك التي تتعرض بالشاشة، واجهة المستخدم، البرمجيات، هوائي الاتصالات، المعالج وترميز الفيديو.
وقالت نوكيا: إنّ “آبل” وافقت على دفع رسوم استخدام عدد من براءات الاختراع عام 2011، لكنها منذ ذلك الوقت تحاول الحصول من “آبل” على رسوم استخدام براءات اختراع أخرى تملكها.
وتأتي هذه الحرب قبل أشهر قليلة من عودة “نوكيا” إلى سوق الهواتف الذكية بعلامتها التجارية “نوكيا” بعد أن قدّمت حقوق استخدام اسمها إلى شركة HMD Global.
ويتوقع أن تطلق “نوكيا”هاتفين ذكيين في الربع الأول من العام المقبل، في وقت يُحرج فيه توقيت القضية “آبل” مع موسم العطلات الذي من المتوقع أن يشهد طفرة في مبيعات الشركة.