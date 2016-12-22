“حساب المواطن” وآلية التسجيل فيه

قد ترغب أيضًا بقراءة
-
وزير العدل: أرقام الميزانية تؤكد جدوى الإصلاح...بتاريخ
الرياض – واس : ــ ضعدّ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، ما كشفته الأرقام حول
-
تعرّف على طريقة احتساب الدعم النقدي في حساب ا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تكشفت معلومات جديدة عن برنامج حساب المواطن الذي اعلن اليوم وبشكل رسمي البدء
-
السياسة الحكيمة جنبت البلاد آثار الأزمات العا...بتاريخ
(أنحاء) – مكة المكرمة – المها الشهري : ــ أكد الرئيس التنفيذي لشركة عبدالصمد القرشي (ASQ) نائب رئيس
-
الفالح : المواطن سيستلم مبلغ نقدي شهري لدعمه ...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أكد وزير المالية محمد الجدعان بأنه لن يكون هناك فرض لأي ضرائب على