23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير المنطقة الشرقية يستقبل شاعر “سكنانا” حيدر العبدالله

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – متابعات : ــ

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، في مكتبه بديوان الإمارة في الدمام اليوم، الشاعر حيدر العبدالله.

وأشاد سموه بديوان الشاعر الجديد بعنوان (ترجل يا حصان)، الذي يضم 18 قصيدة، ومرفق به قرص مدمج يحتوي على مختارات شعرية من نفس الكتاب، متمنياً سموه له المزيد من التوفيق والنجاح.

من جانبه، قدم الشاعر العبدالله شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه ومساندته، مبيناً أن ديوانه الشعري صدر عن الدار العربية للعلوم، حسب “الرياض”.

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