أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»شرطة الرياض : الإطاحة بـ “حَدَث” اقتحم حافلة للطالبات وطعن المعلمة المناوبة
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