23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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شرطة الرياض : الإطاحة بـ “حَدَث” اقتحم حافلة للطالبات وطعن المعلمة المناوبة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أطاحت شرطة الرياض اليوم، بـ “حدث” سعودي الجنسية إثر اقتحامه اليوم الخميس لحافلة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة، وقيامه بطعن المعلمة المناوبة للحافلة على يدها قبل أن يلوز بالفرار.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان أنه، بتوفيق من الله تمكنت الأجهزة الأمنية بمنطقة الرياض من ضبط أحد الأشخاص (حدث / سعودي الجنسية) لقيامه الْيَوْمَ الخميس 23-3 – 1438 بدخول حافلة مخصصة لنقل الطالبات بحي النسيم الغربي شرق العاصمة الرياض، وحال توجه المعلمة المناوبة للحافلة لمحاولة إخراجه قام الجاني بطعنها في يدها، وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة، حيث جرى نقل المعلمة المصابة على الفور لتلقي العلاج اللازم”.

وأضاف: “بالنظر إلى أهمية البلاغ فقد صدرت التوجيهات بسرعة تحديد هويته وضبطه، وبتوفيق من الله تمكنت فرق دوريات الأمن من تحديد هويته وضبطه خلال ساعات، وتسليمه لمركز الشرطة المختص، وبمناقشته أقر بما نٌسب إليه بداعي الاستهتار، جرى إيداعه دار الملاحظة الاجتماعية وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

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