23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بعد هجمات برلين .. ترامب يؤكد مجدداً عزمه منع المسلمين من دخول أمريكا

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، اليوم الخميس، إنه لا يزال يعتزم حظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة اندبندنت.

ويأتي تجديد ترامب تهديداته بعدم السماح للمسلمين من دخول الولايات المتحدة، بعد الهجمات الأخيرة التي وقعت في العاصمة الألمانية برلين، والتي وصفها الرئيس المنتخب بأنها “هجوم ضد الإنسانية”.

وتعهد ترامب بمواصلة سياسة التمييز ضد المسلمين الراغبين في القدوم إلى الولايات المتحدة، إضافة إلى المسلمين اللذين يعيشون في أمريكا، ويقدر عددهم بـ3.3 مليون شخص.

وأكد ترامب في لقاء أجراه معه عدد من الصحفيين خلال تواجده في ولاية فلوريدا أن “خططي دائماً صحيحة، وما يحصل الآن يثبت ذلك”، في إشارة إلى هجمات برلين.

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