الخدمة المدنية : منع التعيينات والترقيات على الوظائف غير المعتمدة في الميزانية

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن صدور مرسوم ملكي ينص على اعتماد التشكيلات الوظيفية لكل جهة حسب ما صدرت به الميزانية العامة، وعدم جواز تعديلها إلا من خلال الإجراءات النظامية.
وأوضحت الوزارة أن المرسوم الملكي نصّ كذلك على عدم جواز تعيين الموظفين والمستخدمين والعمال أو ترقيتهم إلا على الوظائف التي تم اعتمادها في الميزانية.
كما أضافت أنه وفقا لهذا المرسوم، فإنه لا يجوز خلال السنة المالية الجديدة إحداث أي وظائف أو مراتب أو رتب تخالف ما اعتمد في الميزانية، لافتة إلى أن المرسوم الملكي أجاز تحوير مسميات الوظائف بقرار من وزير الخدمة المدنية لمقتضيات تتعلق بالتصنيف.