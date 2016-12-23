23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقتطفات الجمعة

بتاريخ الرأي ،مقالات الصحف

* نبدأ بكلمة خادم الحرمين الشريفين المبشرة يوم أمس: “اقتصادنا قوي ومتين ويملك القوة الكافية لمواجهة التحديات، وسعينا من خلال الميزانية إلى إعطاء الأولوية للبرامج والمشاريع التنموية والخدمية”.

* حينما تحدث الأمير خالد الفيصل عن الطائف الجديدة أشار إلى سوق عكاظ.. والذي يقرأ الكلمات بشكل جيد سيلاحظ أن الأمير لم يستخدم ضمير المتكلم “نا”، بل استخدم ضمير الغائب “أخذوا.. طالبين.. سنعطيهم”، وهذا معناه أن الأمير الحكيم رعى المبادرة وأطلقها لتقف على قدميها دون استئثار بها.. وهنا تتجلى الحكمة وبعد النظر.

* الكلمة الأخرى كلمة الأمير فيصل بن خالد، لم تكن كلمة فحسب، بل أشبه بالصورة ثلاثية الأبعاد، جاءت من الماضي وتوقفت في الحاضر وتحركت نحو المستقبل.. أستطيع القول إنها من أجمل الكلمات معنى ومبنى وإلقاء وتسلسلا.

* في السعودية فقط إن كنت مدير مدرسة عليك أن تتصرف وكأنك في بيتك، تضع ما تشاء من قوانين وأنظمة.. آخر ما قرأت قيام مدير مدرسة بفرض نظام البصمة الإلكترونية على طلاب مدرسته -هل قلت مدرسته- ليضبط عملية الحضور والانصراف!

* قارئ بعث لي عبر سناب شات يقول: “دخلنا عام 2017 ولا أحد يرد على هواتف وزارة التعليم في المبنى الجديد”!
* عنوان الأسبوع يقول: استجواب رئيس كتابة عدل رفع دعوى كيدية ضد مواطن!

* طالبة في إحدى الكليات الأهلية بالرياض تدفع للفصل الدراسي الواحد مبلغ 35 ألف ريال على ساعات الدراسة، فوجئت بإدارة الكلية إلزامها لهن بدراسة مادة 6 ساعات، بينما الأصل عدم احتساب المادة.. والمحصلة في النهاية فصل إضافي جديد ورسوم جديدة، و”إذا خصمك القاضي من تقاضي”!

* من حقك أن تعتب أو تغضب لعدم دعوتك لمناسبة ما، لكن الذي ليس من حقك هو مهاجمة المدعوين واتهامهم بالنفاق والتزلف والتطبيل.. لطالما تم تجاهلنا في مناسبات كثيرة، لكننا التزمنا الصمت ولم نهاجم الداعي والمدعوين.. فقط لأننا ندرك أن العدد لابد أن يكون محدودا.. وإن لم نحصل على فرصتنا اليوم فسنحصل عليها غدا.

الوطن

حول الكاتب

صالح الشيحي

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