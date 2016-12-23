تعرّف على موعد تطبيق ضريبتي ”السلع المنتقاة” و “القيمة المضافة”.. 100% للسجائر و50% للمشروبات الغازية

(أنحاء) – متابعات : ــ
كشف برنامج تحقيق التوازن المالي المنبثق عن «رؤية المملكة 2030»، عن تفاصيل جديدة تخص ضريبتي السلع المنتقاة والقيمة المضافة ، والموعد المحدد للبدء في فرضها ، إضافة إلى السلع المتوقع ارتفاعها بعد فرض تلك الضرائب.
ويشير البرنامج إلى اختصاص ضريبة السلع المنتقاة بكافة المنتجات التي لها تأثير ضار على الصحة ، والتي ستكون ضريبتها بنسبة 100 %، إضافة إلى المشروبات الغازية والتي ستصل الضريبة عليها إلى 50 %، ومشروبات الطاقة ستصل ضريبتها 100 % .
أما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة ، فهيّ تشمل جميع المنتجات والخدمات ، وتصل نسبة الضريبة عليها 5% من قيمة المنتج ، بينما لا يتجاوز عدد السلع والمنتجات المعفاة من الضرائب 100 منتج .
ووفقًا للبرنامج ، فإن موعد تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017 ، بينما تم تحديد موعد لضريبة القيمة المضافة وهو الربع الأول من عام 2018 .