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تعرّف على موعد تطبيق ضريبتي ”السلع المنتقاة” و “القيمة المضافة”.. 100% للسجائر و50% للمشروبات الغازية
23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تعرّف على موعد تطبيق ضريبتي ”السلع المنتقاة” و “القيمة المضافة”.. 100% للسجائر و50% للمشروبات الغازية

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – متابعات : ــ

كشف برنامج تحقيق التوازن المالي المنبثق عن «رؤية المملكة 2030»، عن تفاصيل جديدة تخص ضريبتي السلع المنتقاة والقيمة المضافة ، والموعد المحدد للبدء في فرضها ، إضافة إلى السلع المتوقع ارتفاعها بعد فرض تلك الضرائب.

ويشير البرنامج إلى اختصاص ضريبة السلع المنتقاة بكافة المنتجات التي لها تأثير ضار على الصحة ، والتي ستكون ضريبتها بنسبة 100 %، إضافة إلى المشروبات الغازية والتي ستصل الضريبة عليها إلى 50 %، ومشروبات الطاقة ستصل ضريبتها 100 % .

أما فيما يخص ضريبة القيمة المضافة ، فهيّ تشمل جميع المنتجات والخدمات ، وتصل نسبة الضريبة عليها 5% من قيمة المنتج ، بينما لا يتجاوز عدد السلع والمنتجات المعفاة من الضرائب 100 منتج .

ووفقًا للبرنامج ، فإن موعد تطبيق ضريبة السلع المنتقاة في الربع الثاني من عام 2017 ، بينما تم تحديد موعد لضريبة القيمة المضافة وهو الربع الأول من عام 2018 .

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