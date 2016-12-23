23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقتل برازيلي أثناء قفزه بالحبل من جسر شاهق الارتفاع

بتاريخ حوادث ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

رصد تسجيل مصور مريع نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تعرض رجل لحادث قاتل بعدما قام بالقفز بالحبل من فوق جسر شاهق الارتفاع بالقرب من مدينة ساو باولو البرازيلية. 

اصطحب فابيو إيزيكيل دي مورايس كلاً من زوجته، وشقيقه، وزوجة شقيقه وطفله والعديد من الأصدقاء لمشاهدته وهو يؤدي قفزة في الحبل من فوق جسر يبلغ ارتفاعه 40 متراً. 

وسار كل شيء على ما يرام حتى قفز الرجل بكل ثقة من هذا الارتفاع الشاهق وسط تشجيع من جميع المتواجدين في المكان. غير أن الأحداث أخذت منحى خطيراً عندما ارتطم رأسه بالصخور المتواجدة في أسفل الجسر.

ونقل فابيو إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إلا أن الأطباء أعلنوا عن وفاته بعد وقت قصير من وصوله إلى المستشفى. ويقول شهود عيان بأن الحبل الذي استخدمه فابيو في القفز تمدد أكثر مما يجب مما أدى إلى وقوع الحادث المؤسف. 

وتقوم الشرطة بالتحقيق في الحادث حيث قامت بمصادرة المعدات المستخدمة في القفز للتأكد من كفاءتها ومتانتها، بحسب ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية. 

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