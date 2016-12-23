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الأمير سلطان بن سلمان يكرم STC لرعايتها الدورة الخامسة من “ألوان السعودية”
23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمير سلطان بن سلمان يكرم STC لرعايتها الدورة الخامسة من “ألوان السعودية”

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – الرياض – ناصر الحسن : ــ

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني شركة الاتصالات السعودية STC لرعايتها معرض ملتقى ألوان السعودية 2016 في دورته الخامسة، كما شاركت الشركة فيه بجناح استقطب اهتمام زائري المعرض، وشهد زيارة عدد من مسئولي الدولة وكبار الشخصيات، ومن أبرزهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة ،وصاحب السمو الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي، سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية الذي استقبله الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري، وشهد جناح الشركة تفاعل كبير مع ما قدم فيه من نشاطات وفعاليات حازت على اعجاب الحضور.

كما استقطبت الاتصالات السعودية في جناحها الشباب الموهوبين في مجالات التصوير الفوتوغرافي والتصوير السنيمائي، وزوار المعرض بشكل عام، بعرضها لمبادرة #هاذي_السعودية التي هي عبارة عن مجموعة رحلات استكشافية للمعالم السياحية والأثرية وتبرز التطور الحضاري للمملكة، وممولة من قِبل STC لفريق سعودي شاب يتكون أعضاؤه من مختلف مناطق المملكة، ويتم الرفع اليومي والفوري للصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو الملتقطة من قِبل الفريق بفضل قوة وانتشار شبكة الجيل الرابع 4G LTE  للاتصالات السعودية في كافة أرجاء المملكة.

وتزامن المعرض إطلاق الاتصالات السعودية لمسابقة (#خلك_ممثل) عبر موقع: www.laywagif.com المتخصص في نشر وإبراز المحتوى الرقمي، والتي تستهدف اكتشاف المواهب في مجال التمثيل وتقدم فرصة ذهبية للفائزين للظهور كممثلين في إحدى حلقات “لا يوقف” أوأحد إعلانات STC القادمة، حيث يطلب من المتسابقين اختيار المجال التمثيلي (كوميديا أو دراما)، والمشاركة بمقطع تمثيلي واحد لا تزيد مدته عن 60 ثانية مع إمكانية استخدام المؤثرات الصوتية، ومن ثم مشاركة المقطع في موقعي تويتر وإنستجرام عبر هاشتاق #خلك_ممثل، وتم حصر المقاطع المشاركة وعرضها على لجنة من المختصين الذين سيقومون بمعاينة تلك المشاركات واختيار الفائزين.

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