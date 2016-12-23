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“سلطان.. للريادة عنوان” يحصد تقدير مسابقة الأفلام القصيرة
23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“سلطان.. للريادة عنوان” يحصد تقدير مسابقة الأفلام القصيرة

بتاريخ ثقافة وفنون

(أنحاء) – الرياض – الشيماء عبدالعزيز : ــ

حاز فيلم “سلطان.. للريادة عنوان” الذي أنتجته جمعية الأطفال المعوقين على الجائزة التقديرية في الدورة الأولى لمسابقة الأفلام القصيرة التي نظمها مركز الملك فهد الثقافي ووزارة الثقافة والاعلام مؤخراً، ونال الفيلم القصير الذي أعدته الجمعية بمناسبة فوز صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز بجائزة الريادة في خدمة ذوي الإعاقة من مجلس وزراء الصحة العرب التابع لجامعة الدول العربية بداية العام الجاري.

وقدمت لجنة تحكيم المسابقة جائزة تقديرية للجمعية خلال حفل موسع أقيم يوم 6 ديسمبر الجاري بمركز الملك فهد الثقافي.

وكانت الجمعية قد عرضت خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير فيلماً يلقى الضوء على المبادرات التي تبناها سمو الأمير سلطان بن سلمان على مدى نحو ثلاثين عاماً للتصدي لقضية الإعاقة، ونجاحه في قيادة هذه المؤسسة الخيرية لجعل هذه القضية على أولويات أصحاب القرار وتوفير منظومة من الحقوق للمعوقين في المملكة.

وواكب ذلك الاجتماع تسلم سموه الجائزة التي حصل عليها بإجماع مجلس وزراء الصحة العرب والممنوحة للرواد في العالم العربي الذين أسهموا بجهود تطوعية مميزة في تطوير برامج الرعاية التأهيلية لذوي الإعاقة.

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