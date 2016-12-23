23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“داعش” يقتل جنديين تركيين حرقاً رداً على دخول أنقرة في تحالف لمحاربته

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

نشر تنظيم “داعش” مقطع فيديو أمس الخميس، يظهر فيه تنفيذ عملية قتل وحشية جديدة، تمثلت في إحراق جنديين تركيين، بإضرام النار فيهما، بعد اقتيادهما مقيدين بسلاسل من داخل قفص حديدي.

وقال التنظيم، بحسب وكالات أنباء، إن ذلك يأتي رداً على دخول أنقرة في تحالف لمحاربته، بعدما أعلن أسره للجنديين في كمين نصبه لهما، بقرية الدانة القريبة من مدينة الباب في سوريا.

جدير بالذكر أن تركيا كانت قد أعلنت الشهر الماضي أنها فقدت الاتصال مع جنديين من قواتها في سورية، رغم أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان هذان الجنديان هما من ظهرا في مقطع الفيديو.

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