أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء العالم»“داعش” يقتل جنديين تركيين حرقاً رداً على دخول أنقرة في تحالف لمحاربته
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