23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع نادر للأمير نايف بن عبدالعزيز مع عدد من ضيوفه قبل وفاته بأيام

بتاريخ أنحاء الوطن ،شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يٌنشر لأول مره ظهر فيه الأمير نايف بن عبد العزيز “رحمه الله” ، وهو في حديث مع مجموعة من الضيوف الذين قدموا إلى مقر إقامته في سويسرا للسلام عليه .

وكان يتحدث الأمير نايف عن مراجعته بشكل سنوي لسويسرا لزيارة أحد المستشفيات من أجل إجراء مجموعة من الفحوصات، وتحدث عن أكثر ما كان يؤلمه وهي الإبرة النووية.

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