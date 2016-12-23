23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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تونسية ملكة جمال العرب 2017

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات : ــ

تُوجت التونسية سهير الغضاب ملكة لمسابقة جمال العرب لعام 2017، في احتفال أقيم أمس الأول في القاهرة على هامش مهرجان السياحة العربية.

وفازت المغربية شيماء العربي بلقب الوصيفة الأولى، فيما أحرزت الأردنية تمام كلبونة لقب الوصيفة الثانية، فيما آل لقب الوصيفة الثالثة إلى اللبنانية سارة الحاج، وتوجت صوفيا هشام من السودان بلقب الوصيفة الرابعة.

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