23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طفولة مفخخة

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

استغرب كثيرون من خبر المتطرف الذي أرسل ابنتيه بعد تفخيخهما لينفذا عملية تفجير، وكان تفجيراً عن بُعد. وسواءً كان الخبر مؤكداً أو غير ذلك فأريد تسجيل استغرابي على استغرابهم!

ففي أي سياق يمكن أن يتم استغراب هذا الأمر؟ في سياق دفن الأحياء وهم يصرخون؟ أم عمليات النحر الجماعية؟ أم تفجير الأسرى بعبوات ناسفة، أم قتلهم بمدافع الهاون، أم بالرشاشات المضادة للطائرات؟ أم بعد إغراقهم أو حرقهم في أقفاص؟ أم بتعليقهم كالأضحيات وذبحهم كالبهائم؟ أم في سياق عمليات دهس لنساء وأطفال في قارعة الطريق؟ أم في سياق براميل الموت الهاطلة من السماء!

في أي سياق يتم استغراب ذلك وقد تعاملت حركات التطرف وأنظمة التطرف مع الإنسان وفق المنظور المادي الشيء، واعتبار الجسد أداة يمكن التلاعب بها وإعادة تشكيلها واستباحتها، فتغيب مكونات الإنسان الأخرى كالروح والعقل والعاطفة، ليبقى الإنسان ذو البعد الواحد!

لا شك أن ذلك الأب وتلك الأم اللذين تعاملا مع بناتهم على أنهنّ “شيء” يمكن استغلاله عبر تفخيخه، وكبس زر التفجير عن بعد للنكاية في العدو يستندون على نصوص مقدسة وأحداث تاريخية لهذا الفعل، وسيجد خطابهم أذناً صاغية من جماهير حركات التطرف، وربما صفقت لهم على تضحياتهم الكبيرة، وعملهم البطولي!

اقترح علي صديق مناقشة مسوغات حركات التطرف وفتاواها، ولكني أجد أن دراسة حركات التطرف ومنظوماتها الفكرية أكثر أهمية، حيث إن الإشكالية لا تكمن في النصوص المقدسة أو  الاستناد على أحداث تاريخية وفتاوى مرجعيات عظيمة، وإنما تكمن الأزمة في نمط تفكير انتقائي في اختياراته للنصوص وفق هوى النفس ووفق المصلحة الآنية. فحركات التطرف ليست إلا قطيعة مع الموروث، واتصالاً بالحداثة، تلك الحداثة التي أنتجت لنا الإنسان المستباح!

يقول عبدالله الرحمون في دراسة بعنوان “جاذبية داعش” تكاد تكون داعش جزءً من الصورة النهائية للحداثة، هي تمثل انعكاساً لعنف الحداثة لكن بشكل بدائي، الحداثة بسلاحها الذكي والإنساني المحايد جداً، وبإعلامها والصورة السينمائية التي يتم ضخها بشكل يومي وتراكمي. وتضيف الكاتبة والنقادة السينمائية كارول كادولادر “أفلام داعش هي الخطوة المنطقية التالية للأفلام التي نصنعها، فثقافتهم هي في الواقع ثقافتنا أيضاً، وتنظيم داعش لم يخترع مشاهده المروعة من بنات أفكاره، بل أوصل أفكارنا إلى الخطوة الأبعد والأكثر صراحة، الأكثر أصالة، الأكثر عمقاً، والأكثر واقعية. ينقل الكاتب جاك دريدا في تعليقه على أحداث 11/9 “إن أكثر ما هو مرعب في هذا الإرهاب ضد الغرب، هو أنه وليد الغرب نفسه، وبأدوات الغرب نفسه، إنه عنف الحداثة ضد الحداثة، وليس عنفاً من خارجها” كما اعتبر أن عنف القاعدة عنف مضاد لعنف العولمة، ولا ينبغي فهم هذا العنف المعولم خارج سياق العنف الموسع.

ظاهرة حركات التطرف ظاهرة تشكل ملامح العصر الحالي الذي نعيشه، وفي تقديري لن تتوقف الصور والمشاهد الصادمة عند حد، ستبقى الأخبار تنقل لنا أحداثاً عصية على التصديق، أشبه ما تكون بأفلام سينمائية مرعبة تفتقت عنها عقول مريضة تسعى للوصول إلى أقصى أثر وانتشار عن طريق استغلال قوة الصورة الملحمية التي تثيرها في المخيلة.

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د. فالح الرويلي

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