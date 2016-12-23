23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لفتة حول الأصول الشرعية في بناء الأحكام والحكم على المخالفين

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

‎إن الأصول التي بني عليها مسألة تحكيم المسائل الشرعية، والحكم بالراجح من المرجوح فيها، وتحديد السنة من البدعة منها، هي ما ينبغي التعويل عليه من الأساس، لكشف الالتباس..

‎فإن الصدمة التي يقع فيها بعض طلاب الحق، من مسألة رواج القول وقبوله من عدمه عند عدد ليس بالقليل من علماء الأمة في مختلف أصقاع العالم الإسلامي الفسيح قديما أو حديثاً، إنما هي بالقدر الذي وقعوا فيه من خطأ تلك القواعد وتطبيقها في بعض مسائل الخلاف، والتي بنوا عليها مرجحاتهم للأقوال في تلك المسائل، واستخدموا فيها القسوة مع مخالفيهم، وربما التبديع أو التفسيق أو التكفير..

‎وخلاصة القول: أن حقيقة الخلاف الذي لا يلزم منه تبديع المخالف وإخراجه من دائرة السنة والاتباع في الشريعة الإسلامية بسعتها وشمولها؛ هو أوسع وأكبر الدوائر من مسائل الخلاف التي توجب التبديع والتفسيق للمخالف، غير أن بعض أصحابنا رضوا بالتضييق في الأقوال، والتجريح في الأفعال، وكل ذلك راجع لضعف الأصول أو فسادها، في العلميات والعمليات على حد سواء، ومنها مسألة الأعياد في غير الفطر والأضحى نموذجاً، وغيرها كثير من مسائل الخلاف الشرعي، فمتى يرأب الصدع، وتجتمع الكلمة، ويتراحم الخلق؟!، والله المستعان..

 

حول الكاتب

أحمد حمودة حلمي

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