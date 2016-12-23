23 ديسمبر 2016 مـ / موافق 24 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الحياة تنادينا مع سناب العرفج !

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الحياة جميلة ونحن من نصنع سعادتنا بأنفسنا لا ننتظر تقديراً من أحد أو محبة أو سعادة لم تأتي بصدق شعور.

هكذا علمنا العرفج، أن حياتك هي أنت إحساسك بنفسك وتقديرك لذاتك ، ولتعلم أن الحياة سُخرت لتُسعدك ، استمتع بها عِش كل لحظة بجمالها، عبادتك لله خلوتك مع الله ، قراءتك للكتب التي تنمي عقلك وروحك والتي تجعلك أكثر ثقة بنفسك وبتفكيرك ، نظرك للسماء وجمالها وللأرض بكل ما هو فيها من بديع خلق الله.

لا أنكر أني محبة للعلم، بكل شىء إلا السياسة والرياضة ما أفقه فيها، ولكني على الرغم من ذلك كنت مهملة، أتحمس يوم وأهمل أيام ، اشتري الكتب ولا أكمل قراءتها، أو أني أتنقل فيها وأشعر بالملل واحتمال يكون الاختيار للكتب يكون من البداية خاطئ في نوعية المواضيع المختارة.

وحقيقة مع الدكتور العرفج تعلمت كيف أستفيد من يومي مع دورة قراءة كتاب، كل يوم أحدد لي وقت للقراءة حتى لو انشغلت بيوم أعوض اليوم التالي، أو أني أحاول أن اجتهد بتكثيف القراءة وأحافظ على بقية واجباتي اليومية وأحدد لها وقت، وبذلك أنجزت بيومي أشياءَ كثيرة كنت أتكاسل عنها وأسوَّفها وينتهي يومي وأنا أكثر سعادة ودعاء لمن علمنا أن الحياة تنادينا.

حول الكاتب

عبير الأحمدي

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