أنت تتصفح:الرئيسية»حوار مع مغرد»“مشاري الغامدي”: دفاعي عن المرأة هو دفاع عن حق إنسان يُمارَس عليه عنصرية وضغوط بسبب جنسه فقط
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أنا مؤمن بالله بطبيعتي ومؤمن بحريات الاعتقاد وغيرها أيضاً ولكن لا أتبع تيار معين ، !!!!!!!!
هل هذة عقيدة دين الاسلام
وتحريم وكفر من يقول بحرية الاعتقاد لان الله سبحانة يقول (ان الدين عند الاسلام )
كلامك جهل بالعقيدة الصحيحة ….