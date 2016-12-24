24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الإطاحة بثلاثة جناة تسللوا إلى منزل سعودي وحاولوا نقب الجدار لسرقة محل ذهب مجاور
﻿

الإطاحة بثلاثة جناة تسللوا إلى منزل سعودي وحاولوا نقب الجدار لسرقة محل ذهب مجاور

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أطاحت شرطة منطقة تبوك بثلاثة جناة سعوديين حاولوا سرقة محل مجوهرات بمحافظة أملج، من خلال التسلل لمنزل مجاور له والشروع في عمل فتحة للولوج منها إلى داخل محل المجوهرات.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة المقدم خالد الغبان إن شرطة محافظة أملج تمكنت من القبض على المتهمين وهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 18 – 20 سنة، مبيناً وفقاً لصحيفة “سبق” أنه بالتحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم.

وأضاف أنه تم الوقوف على الجدار الذي حاولوا ثقبه، لافتاً إلى أنه تم إيقافهم لاستكمال التحقيقات تمهيداً لإحالتهم لجهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق