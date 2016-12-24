أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»الإطاحة بثلاثة جناة تسللوا إلى منزل سعودي وحاولوا نقب الجدار لسرقة محل ذهب مجاور
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | ضبط وإتلاف 87 طناً من الروبيان والأسماك...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ قال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد
-
صور | سقوط سيارة “جيب” داخل حفريات للصرف الصح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صوراً توثق حادثة سقوط سيارة من نوع “جيب”
-
“هيئة الإحصاء” ترد على “المواطنات العاملات أك...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ نفت الهيئة العامة للإحصاء صحة ما نُشر بأن المواطنات العاملات أكثر طلاقاً من
-
خادمة فلبينية تسرق ذهبًا وأموالاً وتختفي بشرا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ سرقت خادمة فلبينية مسروقات ذهبية وأموالاً من منزل كفيلها في شرائع العاصمة المقدسة