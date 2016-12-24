24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قيادي في حماس: إيران سندنا الحقيقي بالمال والسلاح ووجودها في سوريا ضرورة

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات : ــ

هاجم القيادي في حركة حماس محمود الزهار، القيادة الحالية للحركة، متهماً إياها بالتخلي عن إيران ودمشق، مطالباً بإبعاد القيادات الحالية، باعتباره الأجدر بقيادة الحركة، وفق ما نقلة وكالة مهر الإيرانية السبت.

وهاجم الزهار حسب الوكالة الإيرانية خالد مشعل وإسماعيل هنية، زعيم الحركة الحالي ورئيس حكومة حماس في غزة، مؤكداً أن إيران هي “السند الحقيقي للفلسطينيين، والتي تمدهم بالمال والسلاح، لمقاومة العدو الإسرائيلي”.

وأضاف الزهار وفق مهر، أن الوجود الإيراني في سوريا مهم “لضمان التوازن في المنطقة”، مشدداً على أن “ما يُشاع عن ارتكاب مجازر في حلب، تمثيليات من الغرب من أجل إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد”.

وحمل الزهار مشعل مسؤولية الخروج من سوريا، قائلاً: “نحن لا ننسى ما قدمته لنا سوريا من مساعدات، ولطالما كانت سوريا حاضنةً لحركة حماس، والمقاومة الفلسطينية، ولكننا غدرناها، ووجهنا لها طعنةً في الظهر، بما أن من كان يملك القرار في الحركة، يسير وفق أجندات خارجية”.

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