صور | نفوق 45 رأس غنم وإصابة 100 أخرى بعد تناولها أعلاف “القصب”

(أنحاء) – متابعات : ــ
شهدت إحدى القرى التابعة لمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة، نفوق نحو 45 رأسا من الأغنام وإصابة 100 أخرى، داخل حظيرة تعود لأحد المواطنين.
وقال صاحب الحظيرة راقي بن ربعي العتيبي وفقا لـ”سبق”، إن الأغنام بدأت في النفوق بعد تناولها لأعلاف من نوع “القصب” يبدو أنها مسمومة، لافتا إلى قيامه بتقديم بلاغ للشرطة للتحقيق في الواقعة.
وأوضح أن مندوبين من وزارة الزراعة وصلوا أمس (الجمعة) إلى مزرعته الموجودة بقرية “هدى الشام” لأخذ العينات من أعلاف القصب، لتحديد السبب في نفوق الأغنام، مطالبا الوزراة بتكثيف جهودها الرقابية على محال بيع الأعلاف.