24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مصدر مسؤول بوزارة الخارجية يثمن تبني مجلس الأمن لقرار إدانة الاستيطان الإسرائيلي

بتاريخ أنحاء الوطن

الرياض – واس : ــ

ثمن مصدر مسؤول بوزارة الخارجية تبني مجلس الأمن للقرار رقم 2334 الذي يدين الاستيطان الإسرائيلي، ويطالب بوقفه في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح المصدر أن هذا القرار يؤكد بما لا يقبل الشك على عدم مشروعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعبر المصدر عن أمل المملكة العربية السعودية بأن يسهم هذا القرار في إحياء عملية السلام في المنطقة، بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة ومبادرة السلام العربية، المفضية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

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