صور | ضبط وإتلاف 87 طناً من الروبيان والأسماك الفاسدة بالشرقية قبل توزيعها في الأسواق

(أنحاء) – متابعات : ــ
قال مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، إن حملات التفتيش المشتركة بين الأمانة وفرع وزارة التجارة، تمكنت من ضبط 87.5 طناً من الروبيان والأسماك الفاسدة.
وأوضح المتحدث، أن الكميات المضبوطة تتضمن روبيان وأسماك مجمدة مجهولة المصدر كانت معدة للتوزيع داخلياً والتصدير خارجياً، وجرى أثناء الحملة ضبط عمالة تقوم بتزوير تواريخ الصلاحية على علب المنتجات بغرض التضليل والغش التجاري.
وأضاف الصفيان، أن الكميات المضبوطة حملت على 6 شاحانات ووفرت لها حراسة، وجرى نقلها إلى المردم الصحي التابع لأمانة المنطقة الشرقية واتلافها، وحررت عقب ذلك محاضر الضبط والاتلاف وإغلاق الموقع الذي ضبطت فيه الكميات، وجرى الدفع بالمخالفين إلى الجهات المختصة.