رسمياً.. الاتحاد السعودي يوجه لجنة المسابقات بخصم 3 نقاط من رصيد الاتحاد

(أنحاء) – متابعات : ــ
وجه الاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم (السبت) لجنة الانضباط بإلزام لجنة المسابقات بتنفيذ قرار الفيفا القاضي بخصم 3 نقاط من رصيد نادي الاتحاد في الدوري المحلي، وذلك على خلفية قضية اللاعب الأرجنتيني مانسو.
وأوضح في بيان له أن القرار يلزم لجنة المسابقات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم بصورة عاجلة وفورية بتنفيذ الفقرة الرابعة من قرار لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم رقم (PST KSA RIO 160290) وتاريخ 09/08/2016م الصادر ضد نادي الاتحاد.
وأضاف أن القرار يقضي بخصم ثلاث نقاط من رصيد الفريق الأول للنادي في بطولة دوري جميل للمحترفين للموسم الرياضي 1437-1438هـ.