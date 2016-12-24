24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»تبوك .. نجاة سعودي قفز من نافذة بالدور الثالث إثر إندلاع حريق بشقته
﻿

تبوك .. نجاة سعودي قفز من نافذة بالدور الثالث إثر إندلاع حريق بشقته

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أنقذت القدرة اﻹلهية مواطن مساء اليوم من الموت المحقق بعد أن قفز من نافذة غرفة نوم في شقه سكنية في الدور الثالث بحي الفيصلية بتبوك إثر نشوب حريق فيها وباشرت الموقع فرق الدفاع المدني والفرق الاسعافية التي نقلته لمستشفى الملك سلمان العسكري متأثرا باصابته.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك نقيب عبدالعزيز الشمري أنه ورد بلاغ في تمام الساعة 15:45 مساءً من هذا اليوم السبت الموافق ١٤٣٨/٣/٢٥ هـ بالادارة العامة للدفاع المدني بمدينة تبوك عن حادث حريق منزل بحي الفيصلية وعلى الفور جرى انتقال الفرق الازمة للموقع وعند الوصول اتضح ان الحادث عباره عن حريق في شقة بالطابق الثالث لمبنى سكني ووجود مواطن ملقي على الارض خارج المبنى بسبب سقوطه من نافذة غرفة النوم هرباً من الحريق مما نتج عنه باصابات متفرقة فتم اسعافه ونقله عن طريق الفرق الاسعافية لمستشفى الملك سلمان العسكري لأخذ العلاج الازم.

وأضاف الشمري: تمت عملية اخماد الحريق والسيطرة عليه تماماً ومن خلال المعاينة اتضح ان سبب الحادث كان نتيجة التماس كهربائي في المكيف، حسب “صدى تبوك”.

وأختتم قائلا: الدفاع المدني بمنطقة تبوك يتمنى السلامة للجميع ويهيب بالاخوة المواطنين والمقيمين بضرورة اخذ الاحتياطات الازمة ومتابعة التمديدات الكهربائية في المنزل بشكل دوري ومستمر حفاظاً على سلامة الارواح.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق