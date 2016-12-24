24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | قاتلان يتخلصان من رأس وأشلاء ضحيتهما في حاويات القمامة

بتاريخ حوادث ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أدانت محكمة اسكتلندية رجلاً وعشيقته بتهمة قتل امرأة وتقطيع جسدها والتخلص منه برميه في حاويات القمامة في محاولة للتغطية على جريمتهما البشعة.

واستمعت المحكمة كيف قام ستيفن جاكسون (40 عاماً) بضرب كيمبرلي ماكانزي (37 عاماً) على رأسها بمطرقة 11 مرة، وطعنها أكثر من 40 مرة بسكين. وفي اليوم الذي أعقب الحادثة التي وقعت في 27 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، ساعدت ميتشيل هيغيز(29 عاماً) عشيقها السابق في تقطيع جثة الضحية في الحمّام، والتخلص من جسدها برميه في حاويات القمامة.

ويظهر كل من ستيفن وميتشيل في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة، وهما يجران عربة طفل، ويحملان حقيبة خضراء اللون وضعا فيها الأجزاء المقطعة لجثة الضحية بما في ذلك رأسها بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ووجدت المحكمة ستيفن مذنباً بتهمة القتل العمد، في حين أُدينت هيغيز بمساعدته في تقطيع الجثة والتخلص منها والتستر على الجريمة، في حين لم تثبت مشاركتها في عملية القتل.

وقالت القاضية ليدي راي وهي تخاطب المتهمين في المحكمة: “أجد صعوبة في العثور على كلمات تصف جريمتكما البشعة، وهي واحدة من أكثر القضايا المثيرة للاشمئزاز التي سبق وسمعت عنها”.

وأجلت القاضية إصدار الحكم بحق المتهمين حتى 17 يناير (كانون الثاني) القادم لمراجعة التقارير، حيث أظهرت التحقيقات أن ستيفن سبق وأدين في 21 قضية، في حين تملك شريكته في الجريمة سوابق في السرقة من المتاجر والإخلال بالأمن.

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