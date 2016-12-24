24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“النصر” يحذر الثنائي المحترف “إيالا” و “أوفيني” بسبب مقطع “الشيشة”.. واللاعبان يعتذران | فيديو

بتاريخ رياضة ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

عبرت إدارة نادي النصر عن غضبها الشديد من الثنائي المحترف في الفريق الأول لكرة القدم الباراجوياني فيكتور إيالا والبرازيلي برونو أوفيني بعد تداول مقطع فيديو مصور لهما وهما متوجدان في أحد المحلات الخاصة بتدخين “الشيشة”.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الفريق الأول طلال النجار مع الثنائي أمس (الجمعة) مطالباً إياهما بالحذر من التواجد في مثل هذه الأماكن.

وأكد لهما أن التواجد في مثل هذه الأماكن يسهم في إثارة السلبية تجاه النادي كاملاً وليس تجاه شخصيهما فقط، فيما قدم اللاعبان اعتذارهما عن هذا التصرف.

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