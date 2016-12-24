24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | السيسي يتمالك دموعه : “نفسي أعمل كل حاجة حلوة عشان المصريين”

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهرت لقطة تلفزيونية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يحاول أن يتمالك دموعه خلال كلمة له بمناسبة افتتاح أحد المشروعات المصرية اليوم (السبت)، بعدما هتف أحد الحضور في القاعة قائلاً: “بنحبك ياريس”، ليرد الرئيس متأثراً: “نفسي أعمل كل حاجة حلوة عشان المصريين”.

ويبين المقطع الرئيس وهو يتوقف عن الكلام متأثراً ويحاول التغلب على دموعه بأنفاس عميقة، ما جعل الحاضرين في القاعة يصفقون له بحرارة شديدة.

واستأنف الرئيس السيسي كلمته قائلاً: “أنا نفسي أعمل كل حاجة حلوة عشان مصر.. احنا نقدر نعمل كل حاجة حلوة عشان الشعب، عيب علينا وصعب علينا أن احنا منبقاش عند مستوى آمال المصريين”.

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