24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | انفجار زورق كويتي جنوب البلاد يخلف قتلى ومصابين من عائلة كويتية

بتاريخ حوادث ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

اندلع حريق كبير في زورق بحري جنوب الكويت عقب انفجاره، على بعد ميل بحري من اليابسة، ما نتج عنه وفيات وإصابات بين مستقليه.

وكانت أجهزة الداخلية الكويتية من خفر السواحل والإطفاء والإنقاذ البحري قد استنفرت جهودها بعد انفجار الزورق جنوب البلاد، وعلى متنه 10 أشخاص بينهم أطفال، وتأكد وفاة 6 مواطنين، وإصابة 4 بينهم طفلة وحالتهم حرجة.

وتلقت عمليات الداخلية، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية، بلاغًا عصر أمس بوقوع الانفجار، توجهت عقبه آليات خفر السواحل والإنقاذ البحري، ليتبين وفاة شخصين بعد وقوع الحادث مباشرة، ثم وصل عدد الوفيات لاحقًا إلى 6 مواطنين، جميعهم والمصابون من عائلة واحدة، وتم فتح تحقيق في الحادث.

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