24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | مقطع متداول .. كلبة جائعة ترفض الطعام لتقدمه لصغارها
﻿

فيديو | مقطع متداول .. كلبة جائعة ترفض الطعام لتقدمه لصغارها

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

أظهر مقطع فيديو مؤثر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “كلبة” جائعة تجوب شوارع تايلاند لتحصل على الطعام من أجل إطعام صغارها.

ووثق أحد رواد المطاعم في تايلاند الذي أعطى الكلبة قطعة دجاج لتأكلها أنها لم تقم بتناولها بل أسرعت بالطعام لصغارها الجائعين.

وقام مصور المقطع بمتابعة الكلبة، حتى وصلت لصغارها لإطعامهم ومن ثم حاول إعطائهم المزيد من الطعام.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق