24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | مقطع متداول .. عامل مطعم بالمدينة المنورة ينقل لحوما بطريقة بدائية

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صوره أحد المواطنين عاملا بأحد مطاعم المدينة المنورة، وهو يدفع عربة نقل بضائع وعليها لحوم مجهولة المصدر، مكشوفة تحت أشعة الشمس والهواء الطلق.

ويسمع صوت مصور المقطع وهو يسأل العامل عن مصدر اللحوم وإلى أين ينقلها بهذه الطريقة البدائية، فيرد العامل إلى المطعم، فيما يتحسر مصور المقطع على عدم الاهتمام بصحة الناس، ونقل اللحوم بهذه الطريقة غير الصحية لطبخها وتقديمها لهم.

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