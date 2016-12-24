24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 25 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | سعودي ينفعل على وزير الصحة : “أنت تمثل الملك سلمان”.. والربيعة يرد مبتسماً: “أبشر”

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

استمع وزير الصحة توفيق الربيعة خلال جولة تفقدية قام بها لمستشفيات محافظة القريات لعدد من شكاوى المواطنين الذين تكدسوا في ممرات وطرقات المستشفى، لعرض مطالبهم على الوزير.

ووثق مقطع فيديو متداول اليوم (السبت) أحد المواطنين وهو يقدم له شكواه بانفعال: ”إن فعلت خير تمثل الملك سلمان بن عبد العزيز وإن فعلت شر تمثل نفسك”، فيما اكتفى الربيعة بالابتسام في وجهه، مردداً: “أبشر”.

يشار إلى أن جولة الربيعة شملت مستشفى الملك فيصل، حيث تفقد جميع أقسام المستشفى واستمع إلى عدد من المراجعين في أقسام الطوارئ والتنويم، كما قام بجولة شملت المراكز التخصصية للسكر والكلى.

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