أنت تتصفح:الرئيسية»شبكات اجتماعية»فيديو | سعودي ينفعل على وزير الصحة : “أنت تمثل الملك سلمان”.. والربيعة يرد مبتسماً: “أبشر”
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
فيديو | مقطع متداول .. عامل مطعم بالمدينة الم...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي صوره أحد المواطنين عاملا بأحد
-
فيديو | مقطع متداول .. كلبة جائعة ترفض الطعام...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أظهر مقطع فيديو مؤثر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “كلبة” جائعة تجوب
-
فيديو | انفجار زورق كويتي جنوب البلاد يخلف قت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ اندلع حريق كبير في زورق بحري جنوب الكويت عقب انفجاره، على بعد ميل
-
فيديو | السيسي يتمالك دموعه : “نفسي أعمل كل ح...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات : ــ أظهرت لقطة تلفزيونية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وهو يحاول أن يتمالك دموعه