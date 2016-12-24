24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الرسالة الأخيرة من أوباما وزوجته للأمريكيين

بتاريخ أنحاء العالم ،فيديو

(أنحاء) – وكالات : ــ

استرجع الرئيس الأمريكي باراك أوباما والسيدة الأولى ميشيل أوباما في مخيلتهما 8 سنوات في المنصب، وهما يهنئان من البيت الأبيض الشعب الأمريكي يتمنيان له “عيد ميلاد سعيد”.

وقال أوباما السبت في خطابه الأسبوعي: “غداً، سننضم للمرة الأخيرة كأسرة أولى، لرفاقنا المسيحيين في جميع أنحاء العالم للابتهاج بميلاد مخلصنا.. وسنعيد رواية قصته من تلك الليلة المقدسة، وسنتذكر رسالته الخالدة، رسالة الحب والرحمة والأمل بلا حدود”.

وحثت ميشيل أوباما الأمريكيين على تذكر رسالة السيد المسيح حول رعاية الآخرين، بما في ذلك من هم أقل حظا و”الغرباء بغض النظر عن المكان الذي أتوا منه، أو كيف يمارسون شعائرهم الدينية”.

ويشار إلى أن أوباما سيترك منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، عندما يتم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب رئيساً جديداً.

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