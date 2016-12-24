24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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نائب وزير الاقتصاد : لا ضرائب على تحويلات الأجانب

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – متابعات : ــ

أكد أمين عام اللجنة المالية بالديوان الملكي نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، على عدم وجود أي توجه من الدولة حالياً لفرض ضرائب على تحويلات الأجانب.

وقال التويجري : “إلى الآن لا يوجد توجه في التحويلات، والاقتصاد السعودي اقتصاد حر، وأيضا توجه رأس المال حر”، حسب “العربية”.

يشار إلى أن مجلس الشورى قد ناقش الأسبوع الماضي، مشروع فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب، وأوصت اللجنة المالية في تقريرها بالموافقة على ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام.

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