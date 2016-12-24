24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | عرض عسكري للقوات الخاصة الإيرانية يثير سخرية المغردين

بتاريخ شبكات اجتماعية ،فيديو

(أنحاء) – متابعات : ــ

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أفراد تابعين للقوات الخاصة الإيرانية، بعدما فشلوا أثناء عرض عسكري في كسر إحدى أدوات التدريب بحركات استعراضية، خلال عرض مباشر على الهواء.

ويظهر في المقطع المتداول أحد أفراد القوات الخاصة الإيرانية، وهو يحاول كسر إناء فخاري فوق رأس آخر؛ ليفشل في الأمر بعد عدة محاولات، وذلك في حضور عدد من القادة والمسؤولين.

فيما تدخل ضابط آخر على ما يبدو لإنقاذ الموقف، محاولاً كسر الإناء بنفس طريقة زميله السابق، ليفشل مجدداً ويتم إنهاء العرض العسكري.

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