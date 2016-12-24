24 ديسمبر 2016 مـ / موافق 26 ربيع الأول, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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السلطات الأمريكية تحتجز سعوديين بولايتي أوهايو وميتشجن لمخالفتهم قوانين الهجرة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

احتجزت السلطات الأمريكية عدداً من السعوديين المقيمين بولايتي ميتشجن وأوهايو، ضمن حملة شنتها إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية؛ لضبط قائمة من المطلوبين تضم 74 شخصاً بتهم تتعلق بمخالفة القوانين.

وتشير التفاصيل إلى أن حملة أمنية موسعة قادتها إدارة الهجرة والجمارك ضبطت خلالها 71 شخصاً من 18 جنسية مختلفة، بعد صدور أحكام ضدهم بشأن مخالفات لقوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة، حسب “عاجل”.

وبدأت الحملة الأمنية مطلع شهر ديسمبر الحالي، واستغرقت 11 يوماً في ولايتي ميتشجن وأوهايو، للقبض على عناصر مطلوبة، بينهم سعوديون، دون أن تفصح عن أسماء المتحفظ عليهم حتى الآن.

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