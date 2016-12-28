14 سبتمبر 2017 مـ / موافق 23 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الأمرٌ بيدك.!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء | الكاتب :

ليس للأيام يدٌ فيما تفعل أنت !

ولا حتى لجور الظروف دّخلُ فيما أنت به.

فلقد فعلت أنت ما فعلت بكامل إرادتك،

و قلت ما قُلت بكامل وعيك،

و لقنت عقلك ما لقنتهُ بكامل قدرتك،

لذا قطعاً لم يكن حصيل ما تعيشه إلا زرعُ يديك و جنيٌ لثمرها،، فلما تخدع نفسك بنفسك!؟ و تدعي العقبات وكأنما هي التي تلهث خلفك باحثة عن تعبك و خيبتك، بينما الحقيقة أنك أنت من يختلقها و يصنعها و يجعل لها القدرة و القوة لتكفنك للحضيض بإسم الفشل، و تلقي عليك من اليأس آياتُ لا تعرف سوا الأسى لها تفسيراً.!

الحقيقة المرة في كل هذا إنه إختلاق منك لتبرر لنفسك لما أنت لم تحقق شيء من ما حلمت! أنت حقاً خلقت لنفسك أضغاث أحلام و إستهويت العيش بين ظلماتها، فهي بنظرك خير عُذر للتكاسل و التقاعس عن الجهد والعمل، وكأنك لا تعي إنك بقدر ما تُريد أحلامك ستحققها وإلا فإنك لم تردها يوماً.

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