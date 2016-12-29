فيديو | مشهد طريف بمباراة كرة قدم .. لاعب يحرز هدفاً بعد سرقته سحر وضعه حارس المنافس

(أنحاء) – متابعات :-
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، مقطع فيديو أظهر لقطة طريفة من مباراة في الدوري الرواندي ، حيث أظهرت مهاجما يقوم بسرقة تميمة سحر وضعها حارس المنافس عند مرماه ويهرب بها في ظل ملاحقة المنافسين له.
وكان مهاجم فريق موكورا فيكتوري، موسى كامارا، قد واجه صعوبة في التسجيل في مرمى الفريق المنافس، راين سبورتس، حيث أضاع الكثير من الهجمات الخطيرة.
وفي ظل يأسه، قرر الركض بسرعة مفاجئة في آخر الشوط الأول ليلتقط شيئا من تحت قائم الفريق المنافس، يعتقد أنه “تميمة”، وركض بها نحو دكة فريقه، فيما كان لاعبو الخصم يلاحقونه في مشهد غريب، ليحرز بعدها هدفا في الوقت بدل الضائع.
يذكر أن الاتحاد المحلي لكرة القدم في رواندا، كان قد حظر على كافة الأندية وضع “الطقوس السحرية” في الملاعب، وفرض غرامة 120 دولارا على كل من يتورط في ذلك.